Incendiu auto la iesire din Vama Veche

- Accident rutier in Vama Veche.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in Vama Veche, la iesire spre 2 Mai.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme. In urma impactului au rezultat…

- Accident rutier cu victima la iesire din Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Constanta spre Valu lui Traian.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier in care sunt implicate patru autoturisme.…

- Incendiu la iesire din Negru Voda, judetul Constanta. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la iesire din Negru Voda, judetul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un incendiu auto. La locul accidentului au fost trimise…

- Incendiu la o bucatarie in Tomis Nord.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la o bucatarie pe strada Capitan Dobrila Eugeniu din zona Tomis Nord.Sursa foto…

- Incendiu pe strada Vasile Canarache din municipiul Constanta, imagini puteti vedea in sectiunea Galerie foto a materialului. In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre un…

- Pompierii actioneaza pe deblocarea unei usi in municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre doua persoane blocate intr un apartament situat la etajul sapte…

- Salvatorii intervin pe strada Egalitatii din municipiul Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii este vorba despre degajarea unui copac crapat pe lungime, pe strada Egalitatii.…

- Incendiu pe strada Tractorului din Constanta.In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu la anexa unei case produs pe strada Tractorului.Sursa foto cu rol ilustrativ…