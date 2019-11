Incendiu auto in judetul Constanta. Unde au fost solicitati pompierii

Stiri pe aceeasi tema

- Un apel venit pe Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, i a lasat credem, muti, si pe operatorii, care si asa aud, zilnic, destule.Ei bine, apelantul care a sunat a anuntat, in jurul orei 05.45, ca a ramas cu masina impotmolita pe malul Dunarii, la iesire din Cochirleni spre Rasova.Noi,…

- Un incendiu a izbucnit, in aceasta noapte, potrivit reprezentantilor ISU Dobrogea Constanta, la o casa din satul Valea Dacilor, care apartine de municipiul Medgidia.Cel care a apelat si a solicitat ajutorul pompierilor a spus ca imobilul care a luat foc se afla pe strada Credintei.La adresa indicata…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe DJ 392.Din primele informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme, intre Movila Verde si Independenta.Impactul s a soldat cu ranirea a doua persoane.Sursa foto:…

- Un incendiu a fost anuntat, in urma cu putin timp, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112.Potrivit apelantului, o masina parcata a fost cuprinsa de flacari in municipiul Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu, la intersectia…

- Un incendiu a fost anuntat, in urma cu cateva minute, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin telefonul de urgenta 112.Potrivit apelantului incendiul a cuprins o baraca situata in curtea manastirii din Costinesti.La locul indicat au pornit o autospeciala de stins incendii…

- In acesta dupa amiaza, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta l judetului Constanta, prin sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, a fost anuntat un incendiu.Potrivit apelantului, incendiul a izbucnit la o manastire in localitatea Urluia.Sursa foto: ISU Constanta ...

- Un accident de circulatie a fost anuntat, in aceasta dimineata, la Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta, prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, in jurul orei 05.00.Potrivit apelantului evenimentul rutier a avut loc, la intrare in comuna Mihail Kogalniceanu,…

- Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a fost anuntat, in jurul orei 02.00, prin Sistemul national unic pentru apeluri de urgenta 112, despre producerea unui incendiu, la un autoturism parcat, in Agigea, judetul Constanta.La locul indicat de apelant, respectiv strada Gore Mircescu,…