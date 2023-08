Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60 de incendii de vegetatie au izbucnit in ultimele 24 de ore si fac ravagii in centrul si nord-estul Greciei, dar si pe insula Evia. Cel putin o persoana a murit si doua au fost ranite. In regiunea Evros, de la granita cu Turcia, mai multe sate au fost evacuate.

- Armata chineza va efectua exercitii aeriene comune cu Emiratele Arabe Unite, in luna august, in cadrul eforturilor Beijingului de intensificare a influentei asupra natiunilor din Orientul Mijlociu.Ministerul Apararii de la Beijing a anuntat ca exercitiile aeriene comune cu Emirartele Arabe Unite…

- Orientul Mijlociu are un nou produs de baza: uleiul de masline.In Tunisia, prețul unui kilogram de ulei extra virgin a crescut cu peste 100% fața de anul trecut, iar in Turcia cererea de ulei de masline in vrac este atat de mare incat guvernul tocmai a introdus o taxa de 0,20 cenți pentru fiecare…

- Rusia a renuntat luna aceasta la acordul referitor la transportul cerealelor pe Marea Neagra, mediat de ONU si Turcia, care permitea trecerea in siguranta a navelor de marfa ucrainene incarcate cu cereale si seminte oleaginoase pentru a ajunge pe pietele globale. Ucraina, unul dintre cei mai mari exportatori…

- Kazahstan: O persoana data disparuta in incendiile de padure soldate cu 14 morti. Un lucrator silvic angajat in lupta impotriva uriaselor incendii de padure care fac ravagii in nord-estul Kazahsanului a fost dat disparut luni, a cincea zi de la izbucnirea flacarilor care au ucis 14 persoane, transmite…

- Investigatiile politiei se concentreaza asupra unui velier – ”Andromeda” -, care ar fi fost folosit la transportarea explozivilor folositi in sabotaj, in septembrie 2022, in Marea Baltica. Metadate ale unui e-mail trimis in timpul inchirierii velierului ar conduce la Ucraina, dezvaluie Der Spiegel.…

- Un barbat a fost arestat sub suspiciunea de daune penale și conducere periculoasa dupa ce un vehicul a intrat in porțile din Downing Street, a anunțat Poliția Metropolitana, noteaza The Independent.Imaginile de pe rețelele de socializare au aratat ca un vehicul s-a izbit de porți, inconjurat de vehicule…

- Iranul a testat cu succes joi o racheta balistica cu raza de acțiune de 2.000 km, a anunțat presa de stat iraniana, citata de Reuters, la doua zile dupa ce șeful forțelor armate israeliene a evocat perspectiva unor „acțiuni” impotriva Teheranului din cauza programului sau nuclear.Iranul, care are…