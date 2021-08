Incendiile din Grecia sunt sub control, dar pericolul rămâne ridicat Pompierii eleni au identificat 53 de noi incendii de vegetatie de sambata pana duminica, insa niciunul dintre focare nu era scapat de sub control pana duminica la pranz, ceea ce inseamna ca situatia s-a imbunatatit substantial fata de ultimele 14 zile, transmite DPA.



Unele echipe de pompieri care au venit in Grecia din alte tari europene pentru a ajuta la oprirea incendiilor se intorc in tarile lor. Spre exemplu, echipa de pompieri romani a plecat duminica spre tara, conform DPA. Pompierii germani au ramas insa pentru a lupta cu flacarile in vestul Peloponezului, regiune tinuta sub… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

