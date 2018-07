Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, pentru MEDIAFAX, ca pana in momentul de fata nu sunt informatii potrivit carora ar fi cetateni romani printre victimele incendiilor de vegetatie din Grecia, adaugand ca MAE tine legatura in permanenta cu autoritatile elene.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri dimineata, ca informatiile furnizate autoritatilor romane arata ca nu exista romani afectati in urma incendiilor violente din Grecia, soldate cu cel putin 74 de morti si 187 de raniti. “Din toate informatiile pe care le avem, nu exista cetateni…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, marti, ca analiza care prezinta avantajele si dezavantajele mutarii ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim va fi trimisa in aceasta saptamana catre Presedintie, Guvern si Parlament.

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, a salutat, miercuri, modificarea in Parlament a Legii privind documentele de calatorie, prin care se prelungeste durata de valabilitate a pasapoartelor, subliniind ca masura vine si in sprijinul autoritatilor, deoarece este neproductiv sa se faca angajari doar pentru…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a invitat marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu, pentru a explica de ce Romania a blocat o initiativa a Uniunii Europene care critica relocarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Potrivit Constitutiei, presedintele Iohannis este titularul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputatilor, ca o decizie de mutare a Ambasadei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea afecta candidatura Romaniei in 2019 pentru un loc de membru nepermanent in Consiliul de Securitate al…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, este audiat, miercuri, in Comisia de politica externa a Camerei Deputaților in legatura cu Memorandumul privind evaluarea mutarii Ambasadei din Israel.

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat ca MAE nu poate sa ii plateasca deplasarea in tara lui George Maior, ambasadorul Romaniei in SUA, pentru ca acesta este invitat de Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI in calitate fost sef al SRI, precizand ca MAE si Parlamentul…