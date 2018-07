Stiri pe aceeasi tema

- A fost sau nu o mana criminala in spatele incendiilor din Grecia? Vineri seara, unul dintre ministrii cabinetului Tsipras sustinea ca exista informatii care ar duce spre aceasta ipoteza. Un nou raport arata, insa, ca tragedia ar fi fost provocata din neglijenta.

- Inundatii de proportii s-au produs in Grecia, la Atena, la doar doua zile dupa incendiile care au provocat zeci de morti. In urma furtunii, pagube insemnate s-au inregistrat in capitala elena, unde au fost surprinse imagini...

- Bilantul deceselor provocate de incendiile de vegetatie care au facut ravagii in apropiere de Atena a crescut miercuri la 80, alte zeci de persoane fiind date disparute si sunt cautate de echipele de interventie, informeaza Reuters. Sute de persoane din localitatea au fost inconjurate…

- 76 de oameni au murit in incendiile care s-au raspandit rapid in apropierea Atenei, potrivit celor mai recente date oficiale, citate de presa internaționala. Cel puțin 188 de persoane au fost ranite, dintre care 23 de copii.

- "Mati nu mai exista": liniște dezolanta, carcase de mașini sau de animale calcinate - mica localitate de coasta situata la est de Atena a fost redusa la cenușa, rascolita marți de membrii serviciilor de salvare pentru a extrage noi victime, al caror numar nu inceteaza sa creasca, scrie AFP.

- Cel putin 50 de oameni si-au pierdut viata in incendiile de vegetatie din imprejurimile Atenei, Grecia trecand prin cea mai mare criza provocata de incendii in ultimii zece ani, scrie News.ro. Potrivit Crucii Rosii, 26 de trupuri au fost gasite in curtea unei vile din satul Mati, aflat pe coasta. Inainte…

- In Grecia este tragedie naționala din cauza incendiilor de vegetație care au ucis zeci de persoane. Atena a cerut ajutorul UE, și mai multe țari au anunțat deja ca vor trimite sprijin. Intre timp, localnicii expuși pericolului incendiului s-au refugiat pe malul marii. Incendiile puternice au distrus…

