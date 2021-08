Incendiile de vegetație din Rusia se apropie de un centru de cercetare nucleară. A fost instituită starea de urgență Starea de urgența a fost decretata in orașul Sarov, unde se afla un centru de cercetari in domeniul nuclear, unul dintre cele mai importante din Rusia. Autoritațile au luat aceasta decizie, din cauza extinderii incendiilor de vegetație din regiune, care pun in pericol orașul aflat la 370 de kilometri est de Moscova, potrivit DPA, noteaza Agerpres . Primarul general al orasului Sarov, Aleksei Safonov, a anunțat ca incendiile continua sa se raspandeasca in regiunea Novgorod, afectand inclusiv rezervația naturala Mordovia. Prin decretarea starii de urgența in oraș, autoritațile pot mobiliza efective… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

