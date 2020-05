Stiri pe aceeasi tema

- Exploatarile forestiere galopante din padurile native au contribuit in mod semnificativ la criza incendiilor de vegetatie din 2019-2020 din Australia, intensificand "severitatea si inflamabilitatea" focarelor, au descoperit oamenii de stiinta in urma unui studiu citat miercuri de agentia DPA.Criza…

- Oamenii de stiinta australieni au identificat 471 de specii de plante si 191 de specii de nevertebrate care au nevoie urgenta de sprijin pentru a fi reabilitate in urma incendiilor de vegetatie de la inceputul acestui an, potrivit unui grup de experti, informeaza vineri DPA. Incendiile de vegetatie,…

- O parte din ursuleții koala salvați din incendiile de vegetație care au devastat Australia anul trecut au fost tratați pentru ranile suferite, iar acum, vindecați, sunt eliberați in natura, anunța CNN.Unii dintre ursuleți au ajuns la spital cu rani foarte grave. Anwen, o femela din grupul celor 26 eliberați…

- Zeci de ursuleți koala, raniți in incendiile de vegetație care au devastat Australia la inceputul anului, au fost eliberați inapoi in salbaticie, scrie CNN. Animalele au fost ingrijite in singurul spital din lume specializat in tratarea urșilor koala, in orașul Port Macquarie.

- Fumul degajat in urma incendiilor de vegetatie care au facut ravagii in Australia in a doua parte a anului 2019 si inceputul anului 2020 continua sa inconjoare globul terestru la aproape patru luni dupa ce s-a acumulat in atmosfera, potrivit oamenilor de stiinta, informeaza joi

- Recentele incendii de vegetatie din Australia au eliberat in atmosfera mai mult dioxid de carbon intr-un singur sezon decat toata poluarea cauzata de emisiile anuale de gaze cu efect de sera raportate in aceasta tara, potrivit unor estimari guvernamentale, relateaza DPA. O cantitate estimata…

- Pentru prima data in 240 de zile, nu mai exista niciun focar care sa puna viata cetatenilor australieni in pericol. Apocalipsa a luta sfarsit dupa ce milioane de hectare de vegetasie au fost distruse de flacari, cel putin 33 de oameni au murit si miliarde de animale au fost ucise. Citeste si: Furtuni…