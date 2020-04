Incendiile de pădure din zona centralei Cernobâl persistă pentru a şasea zi; temeri privind creşterea radioactivităţii Pompierii ucraineni au inceput joi a sasea zi de lupta impotriva incendiilor de padure in asa-numita zona de excludere, cu o raza de 30 de kilometri in jurul centralei de la Cernobal, pe fondul temerilor de radiatiile care au ramas in zona de la dezastrul nuclear in urma cu peste trei decenii, relateaza DPA. Peste 300 de pompieri, ajutati de cateva avioane special dotate pentru stingerea incendiilor, lupta pentru a stinge flacarile, care s-au extins in ultimele zile din cauza rafalelor puternice de vant. Autoritatile au sporit de peste doua ori numarul pompierilor incepand de luni. Amploarea incendiului… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

