Incendiile de pădure de la Cernobîl persistă şi sunt alimentate de vântul puternic Incendiile de padure din zona de excludere a fostei centrale nucleare de la Cernobil persista de aproape trei saptamani, situatia fiind miercuri complicata de vantul puternic, relateaza agentia DPA. Potrivit autoritatii statale insarcinate cu gestionarea acelei zone, peste 1.200 de pompieri incearca sa stapaneasca incendiile, adaugand insa ca nu exista vreun risc pentru structura care inveleste fosta centrala nucleara devastata de explozia din anul 1986. Aceste incendii au fost favorizate de uscaciunea din ultimele saptamani, dupa o iarna in care a nins putin si solul este arid. Expertii de mediu… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de padure din zona de excludere a fostei centrale nucleare de la Cernobil persista de aproape trei saptamani, situatia fiind miercuri complicata de vantul puternic, relateaza agentia DPA.Potrivit autoritatii statale insarcinate cu gestionarea acelei zone, peste 1.200 de pompieri incearca…

- Kiev, oraș cu peste 3 milioane de locuitori, a fost lovit, initial, de o furtuna de nisip. Fenomenul a fost urmat, apoi, de deplasarea unui nor gros de fum din directia zonei de excluziune de la Cernobil, care a invaluit intreaga capitala. Pe cale de consecinta, cel mai mare oras ucrainean…

- Capitala ucraineana era învaluita vineri într-un fum dens, provocat în special de incendiile de padure din zona de excluziune de la Cernobîl, pâna la nivelul la care Kievul se plasa în cursul dimineții pe primul loc în topul celor mai poluate orașe din lume,…

- Incendiile de padure in zona contaminata de excludere de la Cernobil persista de mai mult de o saptamana, in timp ce luni circa 400 de pompieri incercau sa stapaneasca flacarile, relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres.

- Valorile radiatiei din zona adiacenta incendiilor de padure, acolo unde fumul a acoperit o mare parte din zona, au crescut exponential, iar vantul a suflat radiatia spre Belarus si Rusia in ultima saptamana. Recent, insa, el si-a schimbat cursul spre Kiev, capitala Ucrainei, insa autoritatile spun ca…

- Pompierii ucraineni au inceput joi a sasea zi de lupta impotriva incendiilor de padure in asa-numita zona de excludere, cu o raza de 30 de kilometri in jurul centralei de la Cernobal, pe fondul temerilor de radiatiile care au ramas in zona de la dezastrul nuclear in urma cu peste trei decenii, relateaza…

- Pompierii ucraineni au inceput joi a sasea zi de lupta impotriva incendiilor de padure in asa-numita zona de excludere, cu o raza de 30 de kilometri in jurul centralei de la Cernobal, pe fondul temerilor de radiatiile care au ramas in zona de la dezastrul nuclear in urma cu peste trei decenii, relateaza…

- Potrivit sursei citate, nivelul de radiatii din zona este acum de 16 ori mai mare decat normalul, a precizat intr-un comunicat Egor Firsov, care conduce serviciul de inspectie ecologica.Circa 25 de hectare de padure din aceasta zona, in mare parte nelocuita, se afla in continuare sub flacari, a anuntat…