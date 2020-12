Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Nivar s-a abatut joi dimineata asupra coastei de sud-est a Indiei, insotit de rafale de vant puternice si ploi torentiale, a anuntat Departamentul pentru Meteorologie din India (IMD), relateaza dpa si AFP, potrivit AGERPRES. Nivar, clasificata ca o furtuna ciclonica severa, a atins…

- Mii de credinciosi si preoti sarbi, unii fara masca, au venit sambata la catedrala Sf. Sava din Belgrad pentru a-i aduce un ultim omagiu patriarhului Irineu al Bisericii Ortodoxe Sarbe, decedat la varsta de 90 de ani in urma infectarii cu noul coronavirus, transmite Reuters. Patriarhul a fost testat…

- Cel mai mare bloc comercial din lume a fost fondat de 15 țari din Oceania și Asia și va reprezenta aproape o treime din economia globala. Parteneriatul Regional Economic Comprehensiv a fost fondat de țari printre care Coreea de Sud, China, Japonia, Australia și Noua Zeelanda, relateaza BBC.

- Cu o intarzire semnificativa cauzata de pandemia de coronavirus, Formula 1 a publicat marți o versiune preliminara a calendarului pentru sezonul 2021. Structura este foarte asemanatoare cu calendarul stabilit pentru 2020 inainte de apariția pandemiei de coronavirus și include in total 23 de curse. Astfel,…

- Noua Zeelanda a invins fara drept de apel, scor 43-5, Australia in partida de deschidere a turneului Rugby Championship. In meciul disputat la Sydney, "All Blacks" au reușit sase eseuri pe parcursul meciului, perturbat de ploaie.

- Romanii se numara printre popoarele cele mai reticente in privința vaccinurilor impotriva virusului SARS-CoV-2. Potrivit unui sondaj realizat de Ipsos in 28 de țari din lume, inclusiv Romania, doar 57% sunt dispuși sa se vaccineze dupa ce un vaccin anti-Covid-19 va deveni disponibil. Sondajul a fost…

- O furtuna uriașa a maturat, vineri noapte, provincia Valencia, situata in estul Spaniei, lasand in urma ei, numeroase pagube, in special in Camp de Turia.A ploua torențial, iar cantitatea de apa cazuta a fost de 38 de litri/metru patrat, in mai puțin de o ora.In doar cateva minute șiroaie au luat de…

- Meteorologii anunța ca vremea a luat-o razna și anunța sosirea „uraganului european”. Grecia se pregatea joi de sosirea ciclonului mediteranean, cunoscut sub denumirea de „medicane”, care urmeaza sa loveasca, vineri, mai intai Insulele Ionice, in vest, inainte de a ajunge in peninsula Peloponez (sud)…