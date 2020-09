Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile au facut ravagii in Oregon, SUA. Guvernatorul statului, Kate Brown, a spus ca s-ar putea confrunta cu cea mai mare pierdere de vieti omenesti si bunuri din cauza incendiilor din istoria statului.Autoritatile au anunțat ca doua persoane au fost gasite moarte intr-un vehicul și ca…

- Cel putin 72 de oameni au murit si sute de case au fost distruse in urma inundatiilor produse miercuri in apropierea capitalei Afganistanului, Kabul, informeaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.Inundatiile s-au produs in provincia afgana Parwan, situata la nord de orasul Kabul.…

- Vegetatie distrusa, masini si case distruse de flacari, incendiile afecteaza in prezent 48.500 de hectare inCalifornia, unele in apropiere de Los Angeles si San Francisco. Mii de persoane au fost evacuate la cativa kilometri la nord si sud de San Francisco si aproape 30.000 de locuinte nu au curent…

- Coronavirusul a ucis, pana in acest moment, peste 750.000 de oameni pe tot globul, conform datelor Universitații Johns Hopkins din SUA, relateaza The Guardian, citat de digi24.ro.In total, 750.

- Un Boeing 737 al companiei Air India care venea din Dubai a depasit pista de aterizare a aeroportului Kozhikode din zona de sud-vest a tarii. Potrivit martorilor oculari, de la locul accidentului se ridica fum iar aeronava pare a se fi rupt in doua.

- Militanți pentru drepturile omului și aleși americani au denunțat vineri seara arestarea sumara a manifestanților, reținuți pe strazile din Portland de agenți federali care circula în mașini nesemnalizate, scrie AFP."Ceea ce se întâmpla în momentul de fața în…

- Guvernatorul statutului american Oregon, Kate Brown, a denuntat interventia agentilor federali asupra protestatarilor din Portland ca „abuz de putere” dupa ce acestia au aparut in masini nemarcate si au luat in custodie manifestanti anti-rasism considerati violenti.

- Apele acopera Romania, in cea mai ploioasa luna iunie din ultimii 60 de ani. Sunt tot mai multe probleme, iar pompierii au intervenit pana acum in zeci de localitați. Patru oameni au murit, in ultimele zile, dupa ce au fost luați de viituri iar o fetița de 4 ani, din Sibiu, care a cazut in raul ce trece…