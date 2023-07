Stiri pe aceeasi tema

- Aproape jumatate din tara se afla sub o avertizare de canicula pana duminica, 16 iulie, iar valul de caldura va continua si saptamana viitoare, a declarat, pentru Libertatea, meteorologul ANM Mihai Timu."Pana la ora 17:30 nu au fost inregistrate temperaturi mai mari de 39 de grade Celsius. Am avut 39…

- Anticiclonul Cerberus este un val de caldura venit din deșertul Sahara. Acesta a ajuns și in Europa, repsectiv in Romania. Fenomenul meteorologic cauzeaza tempereturi de peste 40 de grade Celsius și un aer uscat, iar cele mai afectate țari sunt Turcia, Grecia, Italia, Spania și Portugalia. Zonele cu…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca pe teritoriul Republicii Croatia ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul Hidro-Meteorologic local, pentru perioada 12 - 14 iulie, au fost emise coduri rosu si portocaliu…

- Romania are cei mai mulți oameni cu varsta intre 15 și 64 de ani, aflați in afara studiilor și a campului muncii. Potrivit Eurostat, dintre țarile UE, Romania și Italia au inregistrat cea mai mare pondere a acestor persoane, cu 25,8%, respectiv 25,6%. Aceste țari au fost urmate de Grecia (22,8%), Croația…

- Inaugurarea este programata la ora 11.00.Vor lua parte presedintele Klaus Iohannis, premierul Marcel Ciolacu, presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, dar si ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu si alti invitati.Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere si Ministerul Transporturilor…

- Cel mai așteptat meci al zilei la Campionatul European U21 s-a disputat pe Cluj Arena intre echipele de tineret ale Franței și Italiei. Cocoșii galici s-au impus cu 2-1, la capatul unui meci al carui scor putea fi probabil diferit daca exista sistem de ar

- In perioada 16 – 21 mai 2023 elevii si profesorii Liceului Tehnologic Special „Vasile Pavelcu" vor fi gazda partenerilor din Italia, Turcia si Croatia in cadrul proiectului Erasmus +: Don"t change the Climate; Change the system! Grupurile de elevi si profesori din patru scoli partenere, respectiv IC…

- In aceasta perioada, echipa Romaniei U 17 participa la a XIX -a ediție a Campionatul Mediteranean, competiție care se disputa in Tunisia. Echipa Romaniei a fost repartizata in intr-o grupa foarte puternica, alaturi de Spania (deținatoarea titlului), Franța, Croația, Egipt și Grecia. In grupa A participa…