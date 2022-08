Stiri pe aceeasi tema

- Peste 360 de pompieri europeni, dintre cei 650 recrutati, erau in continuare mobilizati marti pentru a neutraliza numeroasele focare care ardeau in perimetrul vastului incendiu survenit in sud-vestul Frantei, unde 7.400 de hectare de padure de pin au fost distrusa incepand cu iulie, potrivit AFP.…

- Incepand cu ora 08.15, modulul executa operațiuni de stingere in Boutox, in cadrul sectorului 2 de intervenție, sub coordonarea ofițerului de legatura al țarii gazda. Astfel, 36 de pompieri care incadreaza 5 mașini de stingere incendii de padure, 2 autospeciale de stins incendii de capacitate mica,…

- Pompierii romani dislocati in Franta au actionat, vineri, in prima lor misiune din aceasta tara, unde au intervenit pentru limitarea propagarii unui incendiu la cladirile de locuit si au actionat pentru lichidarea focarelor ascunse pe o suprafata de aproximativ 2,5 km patrati, informeaza IGSU. Potrivit…

- Pompierii romani dislocati in Franta au actionat, vineri, in prima lor misiune din aceasta tara, unde au intervenit pentru limitarea propagarii unui incendiu la cladirile de locuit si au actionat pentru lichidarea focarelor ascunse pe o suprafata de aproximativ 2,5 km patrati, informeaza IGSU.

- Peste 3.000 de persoane din localitați din departamentul Aveyron (sudul Frantei) au fost evacuate marti, din cauza unui incendiu amenințator, care a distrus cel putin 700 de hectare de vegetatie, fara a face victime, relateaza AFP. In sudul Frantei, incendiul, declansat de un utilaj agricol luni seara…

- Aproximativ 600 de pompieri, și șase avioane cu apa, se luptau miercuri sa țina sub control doua incendii din sud-vestul Franței, care au ars deja peste 1.700 de hectare și au determinat evacuarea a mii de turiști.

- Un sfert din teritoriul Frantei a fost plasat sub alerta de canicula, joi, fiind prognozate temperaturi maxime de pana la 40 de grade Celsius, valoare depasita deja in Spania, afectata la randul sau de vremea deosebit de calda si de mai multe incendii de vegetatie, informeaza AFP. Fii la curent…

- Incendii de padure violente au izbucnit in sudul Franței, in apropiere de Montpellier. Aproximativ 500 de pompieri au intervenit in acțiunile de lichidare a flacarilor, relateaza realitatea.net.