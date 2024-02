Stiri pe aceeasi tema

- Incendii, fum, sunete de petarde, tractoare si forte ale politiei - așa a aratat astazi centrul capitalei belgiene, aflate sub asediul fermierilor. Principalele artere din Bruxelles, inima Uniunii Europene, au fost blocate de aproximativ 1.000 de tractoare, potrivit unei estimari a politiei. Fermierii…

- Fermierii furioși au incendiat cauciucuri, cutii de carton și fan la un protest in fața Parlamentului European de la Bruxelles, joi (1 februarie), in ziua unui summit la care au participat liderii UE, conform Reuters. Fermierii din bloc spun ca nu sunt platiți suficient, sunt sufocați de taxe și reguli…

- Mai multe incendii au izbucnit in fața sediului Parlamentului European de la Bruxelles, acolo unde se afla și președintele Klaus Iohannis. Incendiile au fost provocate de fermierii protestatari. Protestul are loc joi in timp ce in interiorul cladirii se desfașoara o ședința a Consiliului European la…

- Mai multe incendii au izbucnit in fața sediului Parlamentului European de la Bruxelles, acolo unde se afla și președintele Klaus Iohannis. Incendiile au fost provocate de fermierii protestatari potrivit Antena 3 CNN. #BREAKING – Protests and fires outside the European Parliament as heads of state and…

- Fermierii furioși au aprins focuri in fața Parlamentului European, dupa ce ieri au intrat cu tractoarele in Bruxelles. Furia agricultorilor europeni nu s-a potolit, in ciuda concesiilor facute de Bruxelles, mai ales in Franța, unde blocheaza de mai multe zile autostrazile din jurul Parisului. Acolo,…

- De cateva saptamani, fermierii de pe tot continentul au coborat in strada furia si ingrijorarea lor cu privire la mijloacele lor de existenta. Dupa protestele de miercuri, din fata Parlamentului European de la Bruxelles, presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a deschis a doua zi Dialogul…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a transmis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, premierului Marcel Ciolacu si ministrului Agriculturii, Florin Barbu, prin care solicita ca la reuniunea Consiliului UE pe teme de agricultura si pescuit sa sustina unele masuri privind transportul…