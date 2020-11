Incendii în două locații din Sibiu, zeci de persoane evacuate Doua incendii au avut loc luni dimineața pe raza județului Sibiu. Cel mai puternic dintre ele a dus la evacuarea a aproximativ 50 de persoane. Potrivit unui comunicat transmis luni de ISU Sibiu, un incendiu puternic a fost semnalat dimineața, in jurul orei 2, la balconul unui apartament de la etajul al doilea din cartierul Arhitectilor din Cisnadie. La fata locului s-au mobilizat trei autospeciale de stingere cu apa si spuma si un echipaj SMURD. La sosirea echipajelor de pompieri, aproximativ 50 de persoane din bloc se autoevacuasera si incendiul se manifesta cu flacara deschisa la intreg balconul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

