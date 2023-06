Incendii în Canada: 'Puţin probabil' ca fumul să afecteze aerul europenilor Incendii in Canada: 'Putin probabil' ca fumul sa afecteze aerul europenilor. Fumul emanat de incendiile forestiere fara precedent din Canada a ajuns luni in Europa Occidentala, insa particulele fine pe care le contine circula la cativa kilometri altitudine si este "putin probabil" sa aiba un impact asupra calitatii aerului din Europa, au declarat reprezentantii programului european Copernicus, transmite AFP. CITESTE SI Ungaria joaca cu Putin: In timp ce Romania testeaza reactoarele modulare mici ale SUA, ungurii vor sa cumpere de la ruși 20:14 854 Locul unde se afla barajul Kahovka s-a transformat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

