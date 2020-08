Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de californieni au fost nevoiti sa isi paraseasca locuintele, vineri, in urma ordinelor de evacuare, in pofida unui val de caldura si a pandemiei, din cauza incendiilor declansate de fulgere, care fac ravagii in regiunile uscate de lipsa precipitatiilor din zona San Francisco Bay si din…

- Grecia a anunțat miercuri ca va extinde restricțiile pe insula Mykonos și in regiunea Halkidiki din nordul țarii. Restrictiile intra in vigoare incepand cu data de 21 august. Masura a fost luata din cauza creșterii numarului cazurilor de COVID-19 din ultimele zile, potrivit Reuters. Este interzisa organizarea…

- Numarul deceselor de COVID-19 la nivel global a trecut miercuri de 700.000, potrivit unui bilant Reuters, cu Statele Unite, Brazilia, India si Mexic in fruntea acestui clasament.Citește și: OFICIAL - S-au prelucrat mai puține teste, dar numarul de cazuri este aproape de recordAproape…

- Pompierii galațeni au fost solicitați, puțin dupa miezul nopții, sa intervina la un incendiu izbucnit... The post 35 de persoane, evacuate temporar din cauza unui incendiu izbucnit la un apartament de bloc appeared first on Știri de Galați .

- Autoritatile regionale din Catalonia le-au recomandat vineri locuitorilor Barcelonei, al doilea oras ca marime al Spaniei, sa ramana acasa si sa nu se adune in grupuri de mai mult de zece persoane, intr-un efort de a incetini cresterea numarului de contaminari cu SARS-CoV-2, potrivit Reuters si AFP.…

- Aproximativ 40 de persoane din mai multe blocuri din Sibiu au fost evacuate, vineri, din cauza unei defecțiuni la o conducta de gaz. Potrivit ISU Sibiu, defecțiunea la conducta de gaz s-a produs pe strada Constantin Nottara, informeaza Mediafax.Citește și: Misiune dramatica pentru pompierii…

- Politia din Haga a retinut duminica aproximativ 400 de persoane dupa ce au refuzat sa plece de la un protest organizat pentru a contesta masurile de distantare sociala impuse de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.Citește și: RASTURNARE de situație: Administrația…

- Opt persoane, respectiv trei adulti si cinci copii, au fost evacuate, joi, de pompieri din locuintele afectate de ape in zona Fardea, din estul judetului, unde este cod rosu de inundatii, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Timis potrivit Agerpres. Purtatorul de cuvant al ISU…