Incendii în Australia - Un nor toxic a învăluit capitala Un nor toxic de fum a invaluit duminica capitala Australiei, Canberra, in timp ce pompierii se lupta cu peste 140 de incendii de vegetatie, care ar putea fi alimentate, la inceputul saptamanii viitoare, de un val puternic de caldura, informeaza AFP.



Estul Australiei se confrunta in ultimele trei luni cu incendii devastatoare - o consecinta, potrivit oamenilor de stiinta, a secetei prelungite si a incalzirii globale.



Cand s-au trezit duminica dimineata, locuitorii din Canberra (sud-est) au observat ca o ceata toxica, produsa de incendii, a invaluit capitala. O alta metropola… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nor toxic de fum a invaluit capitala Australiei, Canberra, in timp ce pompierii se lupta cu peste 140 de incendii de vegetatie, care ar putea fi alimentate, la inceputul saptamanii viitoare, de un val...

- Un nor toxic de fum a invaluit duminica capitala Australiei, Canberra, in timp ce pompierii se lupta cu peste 140 de incendii de vegetatie, care ar putea fi alimentate, la inceputul saptamanii viitoare, de un val puternic de caldura, informeaza AFP, citat de agerpres.ro.

- Recordurile de temperatura cu care se confrunta Australia in aceasta periooada a declanșat incendii de vegetație in mai multe regiuni ale țarii, meteorologii prognozand o vara cu incendii devastatoare, potrivit cotidianului The Guardian, anunța MEDIAFAX.Citește și: Dezvaluiri din raportul…

- Orasul Sydney era invaluit marti intr-un strat dens de ceata toxica alimentat de incendiile care devasteaza de vinerea trecuta coasta de est a Australiei, informeaza AFP. Nivelurile de poluare au atins cote "periculoase" la Sydney, iar potrivit datelor oficiale, cele mai ridicate concentratii de particule…

- Capitala Australiei a devenit prima regiune a țarii care legalizeaza marijuana in scop recreațional pentru uz personal, a anunțat The Straits Times. Hotararea legislativului local va intra in vigoare din ianuarie 2020. Canberra va deveni primul oraș din Australia care permite locuitorilor sai consumul…

- Adunarea legislativa din acest teritoriu administrativ australian, in care este situata capitala Canberra, a votat recent pentru a legaliza detinerea, utilizarea si cultivarea unor cantitati mici de canabis. Noua lege, care va intra in vigoare pe 31 ianuarie 2020, va permite rezidentilor sa detina pana…

- Capitala Australiei a devenit prima regiune a țarii care urmeaza sa legalizele marijuana în scop recreațional pentru uz personal, scrie The Straits Times. Adunarea Legislativa de pe teritoriul capitalei a votat miercuri legalizarea posesiei de catre adulți a pâna la 50 de grame de…

- Aproximativ 400 de persoane au fost evacuate din casele lor amenintate de peste 130 de incendii izbucnite in doua state din estul Australiei, au informat marti autoritatile locale citate de EFE. Pana la aceasta data s-au inregistrat doar pagube materiale si nicio persoana nu si-a pierdut…