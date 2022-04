Incendierea deșeurilor îți aduce dosar penal O femeie dintr-o localitate doljeana s-a ales cu dosar penal dupa ce a dat foc deșeurilor menajere pe un teren din vecinatatea proprietații sale. Aceasta a fost depistata de poliție și comisariii Garzii de Mediu Craiova In ziua de 09.04.2022 o echipa mixta formata din comisarul șef al Garzii de Mediu Dolj impreuna cu lucratorii Postului de Poliție Coțofenii din Fața au acționat pe raza localitații pentru descurajarea incendierilor și reducerea gradului de poluare. Cu aceasta ocazie a fost depistata o persoana de sex feminin din localitate care a procedat la incendierea deșeurilor menajere pe un… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

