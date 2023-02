Stiri pe aceeasi tema

- La aproape un an de la invazia in Ucraina, Vladimir Putin nu se pregatește pentru pace, ci lanseaza o noua ofensiva majora, a avertizat luni secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. El a spus ca statale membre trebuie sa continue sa ofere sprijin Ucrainei pentru „a obține o pace justa și durabila”,…

- Rusia isi va reduce productia de petrol in luna martie cu 500.000 de barili pe zi, echivalentul a aproximativ 5% din productia sa de titei, a declarat vineri vicepremierul rus Alexander Novak, dupa ce Occidentul a impus plafoane de pret pentru petrolul si produsele petroliere exportate de Rusia, transmite…

- Sancțiunile impuse Rusiei au redus drastic veniturile din petrol, dar au direcționat zeci de miliarde de dolari catre companiile de shipping si de rafinare. Unele dintre acestea au legaturi cu Rusia. Cea mai mare parte a castigatorilor de pe urma sanctiunilor impuse Rusiei sunt firme cu sediul in China,…

- Din cate se pare, sunt luate in considerare mai multe tari, intre care Polonia, pentru ca Joe Biden sa viziteze Europa in jurul implinirii unui an de la invazia Rusiei in Ucraina, relateaza HotNews.ro.Cu aceasta ocazie, SUA ar putea anunta un nou pachet major de ajutor militar pentru Ucraina, au declarat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a convocat vineri Consiliul de Securitate al Rusiei pentru a discuta despre situatia campaniei militare in Ucraina, in timp ce NATO si tarile din Grupul de contact pentru Ucraina discuta despre asistenta militara pentru Kiev la baza americana Ramstein

- Pe 5 februarie, Grupul celor Sapte tari, Australia si Uniunea Europeana vor extinde sanctiunile impotriva Rusiei pentru razboiul sau din Ucraina, punand un plafon de pret pentru produsele sale petroliere, cum ar fi benzina si motorina. Coalitia a impus o limita de 60 de dolari pe baril pentru vanzarile…

- Intr-o inregistrare video publicata sambata seara de serviciul sau de presa, Evgheni Prigojin a vorbit despre motivele pentru care luptatorii sai au reușit sa captureze orașul Soledar, in estul Ucrainei, un anunț inca negat de Kiev.Prigojin a declarat ca oamenii sai erau foarte experimentați și „și-au…

- Exporturile de gaze ale Gazprom in afara fostului bloc sovietic au scazut cu 45,5% in 2022, potrivit rezultatelor anunțate luni, dupa un an marcat de o scadere brusca a livrarilor catre Europa in urma sancțiunilor occidentale impotriva ofensivei din Ucraina. Directorul general al Gazprom, Alexei Miller,…