Încălzirea oceanelor, o ameninţare şi pentru vieţuitoarele din zonele de mare adâncime (studiu) Cele mai adanci oceane ale lumii se incalzesc intr-un ritm mult mai lent, dar mai dramatic in comparatie cu apa de la suprafata, semnaland un viitor sumbru pentru vietuitoarele care traiesc in apele de profunzime, conform rezultatelor unui studiu international, citat marti de agentia DPA. O cercetare realizata de o echipa internationala de oameni de stiinta, publicata marti in jurnalul Nature Climate Change, a constatat ca velocitatea climatului se petrece de doua ori mai rapid in straturile superioare ale oceanelor din cauza suprafetei mai mari afectata de incalzire. Drept urmare, vietuitoarele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

