- Geneva, 9 aug /Agerpres/ - Cu efecte mai severe si intr-un ritm mai accelerat, incalzirea globala ar putea atinge pragul de +1,5 grade Celsius in jurul anului 2030, cu zece ani mai devreme decat estimarile, amenintand cu noi dezastre ''fara precedent'' omenirea lovita deja de valuri de canicula si…

- AVERTISMENT din partea ONU: Schimbarile climatice vor avea efecte CATASTROFALE AVERTISMENT din partea ONU: Schimbarile climatice vor avea efecte CATASTROFALE Eșecul acțiunilor asupra schimbarilor climatice va avea consecințe „catastrofale” pentru lume, a avertizat liderul urmatoarelor discuții pe tema…

- Raportul expertilor ONU in domeniul climei (IPCC), asteptat luni, va fi „cel mai puternic avertisment lansat vreodata” cu privire la rolul comportamentului uman in incalzirea globala, a declarat Alok Sharma, care va conduce COP26, conferința pentru clima de la Glasgow in noiembrie. ”Comportamentul uman…

- BUCUREȘTI, 2 iul – Sputnik. Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse anunța ca ieri, 1 iulie, a avut loc o conversație telefonica intre șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, și reprezentantul special al președintelui Statelor Unite pentru probleme climatice, John Kerry, fostul secretar…

- Germania se confrunta cu primul val de canicula din acest an. Se anunța un weekend care ar putea dobori recorduri in aceasta țara, unde au fost depașite 35 de grade Celsius, iar oamenii se apara cum pot: cu inghețata, bauturi reci și bai in piscina, scrie digi24.ro.

- Presedintele american Joe Biden a calificat duminica fenomenul incalzirii globale drept "problema existentiala cu care se confrunta omenirea" si a promis ca SUA isi va asuma leadershipul in combaterea acestei amenintari, relateaza dpa. "Am avut un presedinte care a spus practic ca (schimbarile…