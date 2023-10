Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile ridicate creeaza condițiile pentru ca țanțarii care poarta virusul care provoaca febra dengue sa se raspandeasca, astfel ca, in acest deceniu, boala va deveni o amenintare majora in zonele sudice din Europa și SUA și in noi parți ale Africii, a avertizat Jeremy Farrar, specialist in boli…

- Mai mult de 1.000 de persoane au murit din cauza dengue in cea mai grava epidemie inregistrata vreodata in Bangladesh, potrivit datelor oficiale, iar creșterea temperaturilor a dus la raspandirea bolii. Pentru prima data, mai multe cazuri sunt raportate departe de centrele urbane dense, scrie CNN.Din…

- Secretarul Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Nikolai Patrușev, a declarat, marți, ca președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping ar urma sa poarte discuții in China, la Beijing, in octombrie, informeaza agenția rusa de presa TASS.„In octombrie, așteptam cu nerabdare…

- Bangladesh a raportat un numar record de cazuri de febra dengue pe fondul unui focar al acestei boli, care a ucis circa 500 de persoane de la inceputul acestui an. Boala, transmisa de mai multe specii de tantari din genul Aedes, are simptome asemanatoare gripei. Expertii dau vina pe efectele schimbarilor…

- Ultimul raport ONU e ingrijorator. Drogurile se vand tot mai bine, numarul consumatorilor crește. La nivel mondial e de ordinul sutelor de milioane, cu o creștere semnificativa in ultimii 10 ani, se arata in raportul Organizației Națiunilor Unite. Romania este menționata ca spațiu de tranzit și, mai…

- China a raportat alte cazuri de ciuma bubonica. Este vorba despre doua cazuri de ciuma bubonica confirmate sambata intr-o regiune din China.Autoritațile din regiunea nordica Mongolia Interioara, autonoma, au anunțat ca au fost confirmate doua cazuri de ciuma bubonica.Oficialii chinezi au precizat ca…

- Organizația Mondiala a Sanatații a clasificat miercuri tulpina de coronavirus EG.5 care circula in Statele Unite, China și țari din Europa, inclusiv Marea Britanie, drept "varianta de interes".