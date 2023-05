Încălzirea globală afectează marile surse de apă ale omenirii Peste jumatate din marile lacuri si rezervoare ale lumii au pierdut din volumul de apa de la inceputul anilor 1990, in mare parte din cauza incalzirii globale, sporind temerile in ceea ce priveste apa disponibila pentru agricultura, energie hidroelectrica si utilizare umana, potrivit unui studiu publicat joi, informeaza Reuters. O echipa internationala de cercetatori a ajuns la concluzia ca o parte dintre cele mai semnificative surse de apa dulce ale omenirii – de la Marea Caspica intre Europa si Asia la lacul Titicaca din America de Sud – au pierdut din volumul de apa la o rata cumulativa de… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

