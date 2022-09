Stiri pe aceeasi tema

- Parada baloanelor cu Aer Cald 2022 – ediția a 16-a va avea loc in perioda 23-25 septembrie. La fel ca anul trecut si in 2022 Parada va consta in sesiuni de zbor avand de aceasta data ca obiectiv principal, competitia sportiva. Intelegem ca prin aceasta decizie, pe care nu am luat-o usor, putem sa dezamagim…

- Joi, 1 septembrie, de la ora 18:00, Sala Sporturilor din Dej va gazdui evenimentul Prometheus Fighting 3, in care cațiva luptatori de kickboxing iși vor da intalnire. Județul nostru va fi reprezentat de baimareanul Alexandru Stan, care e și antrenor de kickboxing pentru copii și adulți. Acesta spune…

- Urmeaza un weekend aglomerat, plin de diverse activitați la care SPJ Salvamont Maramureș va participa cu echipaje alcatuite din salvatori montani atestați. – Hora la Prislop in Borșa – Raliul Viteza in Coasta , etapa din Campionatul Național – Cupa off Road Sisești – Montarea ultimelor placute pe varfurile…

- Weekend-ul care tocmai a trecut a fost unul productiv in cadrul proiectului „Educație Rutiera". Polițiștii Serviciului Rutier Mureș au desfașurat o acțiune educativ-preventiva, in randul copiilor și adolescenților, avand ca scop „modelarea factorului uman prin responsabilizarea participanților la trafic…

- Doi luptatori de kickbox din Alba, Ovidiu Hațegan și Paul Tolas, urca in ringul galei Prometheus. Cum se antreneaza pentru meciuri Doi luptatori de kickbox din Alba, Ovidiu Hațegan și Paul Tolas vor urca in ring, in gala Prometheus, gala ce va avea loc in data de 1 septembrie la Sala Sporturilor din…

- In urma cu doar cateva minute, un accident rutier s-a produs in Baia Mare. Se pare ca doua autoturisme s-au ciocnit pe strada Vasile Lucaciu din oraș. O persoana aflata intr-o mașina ar fi avut nevoie de ingrijiri medicale. Vom reveni! Source

- In ultimele luni s-a discutat intens in mediile politice și administrative despre marele meci de la finalul lunii iulie 2022, la fix un an de la lansarea "politicianist-oficiala" a bazinului de inot de dimensiuni olimpice din cadrul fostului ștrand 1 mai; meci care ar fi trebuit sa fie un fel de "deschidere…

- Jandarmii Gruparii Mobile "Regele Ferdinand I" Targu Mures vor acționa pentru prevenirea, descurajarea si combaterea faptelor antisociale si a infractiunilor, pentru restabilirea ordinii publice, daca situatia o impune. Astfel, jandarmii vor fi prezenti in municipiul Reghin, in zona de agrement Padurea…