- Runda a 12-a a Diviziei A1 de volei feminin, prima a returului, se va derula sambata, 13 ianuarie, cu meciurile: CSM Constanța – CSU Medicina Targu Mureș, Rapid București – CSO Voluntari (ambele de la ora 15:00), Dinamo București – CSM Corona Brașov, Știința Bacau – CSM Targoviște (amandoua de la ora…

- CSM Tg.Mureș a pierdut, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 87-81, in fața formației CSU Sibiu, intr-un meci din cea de-a 16-a etapa a Ligii Naționale de baschet masculin, Grupa B. Suedezul Jonathan Person, cu 17 puncte și muntenegreanul Goran Martinic (14) au fost cei mai buni marcatori ai formației…

- Campioana U-BT Cluj-Napoca a reusit scorul sezonului, 120-84 cu CSM Galati, sambata, pe teren propriu, in etapa a 16-a a Ligii Nationale de baschet masculin, potrivit Agerpres.Emanuel Cate, cu 25 puncte, 7 recuperari, si Mihai Marius Maciuca, 16 p, 6 rec, 3 pase decisive, au fost cei mai buni de…

- CSM Targu Mureș a invins, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 88-83, pe CSM Oradea, in derby-ul celei de-a 15-a etape a Ligii Naționale de baschet masculin, Grupa B. Muntenegreanul Goran Martinic (foto), cu 27 puncte, a fost cel mai bun marcator al formației mureșene, care se menține pe locul…

- CSM Tg.Mureș o va avea ca adversara pe CSM Oradea in sferturile de finala ale Cupei Romaniei la baschet masculin. Celelalte trei partide din aceasta faza, stabilite luni prin tragere la sorți, sunt CSO Voluntari-U-BT Cluj, CSU Sibiu-CSM Constanța și CSM Ploiești-Rapid București. In cazul in care va…

- La sediul Federatiei Romane de Baschet au avut loc, ieri, atat sedinta de atribuire a turneului Final 8 al Cupei Romaniei, cat si tragerea la sorti a sferturilor de finala ale competitiei ce va avea loc in luna februarie a anului viitor. In urma licitatiei desfasurate, campioana U-BT Cluj-Napoca a castigat…

- Turneul Final 8 al Cupei Romaniei la baschet masculin va fi gazduit de BT Arena, din Cluj-Napoca, iar meciurile au fost stabilite luni, prin tragere la sorti, la sediul FR Baschet.Potrivit tragerii la sorti, in sferturile de finala se vor confrunta echipele: CSO Voluntari – U BT Cluj, CSU Sibiu -…

- Etapa a 8-a a Diviziei A1 de volei feminin a avut loc sambata, 25 noiembrie, cu meciurile: Rapid București – Știința Bacau 3-0, CSM Targoviște – CSU Medicina Tg.-Mureș 3-0 (FOTO, cu oaspetele in albastru-negru), CSM București – CSM Lugoj 2-3, CSO Voluntari – Dinamo București 3-0, Volei Alba Blaj – CSM…