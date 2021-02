Încă un trasport de zimbri din Suedia a ajuns la Lerești. Ei se vor alătura turnei din Făgăraș Inca un trasport de zimbri din Suedia a ajuns la Lerești. Ei se vor alatura turnei din Fagaraș. „Bine am ajuns! Unde ma inregistrez, unde primesc masa, unde dorm; reguli de comportament in țarcul de carantina unde imi voi petrece urmatoarele saptamani,” citea zimbrul la coborarea pe pamant romanesc. Saptamana aceasta un nou transport de zimbri din Suedia a ajuns in zona de reintroducere Lerești, in Munții Fagaraș. Familia zimbrilor din Fagaraș crește incet-incet și frumos. Veștile din zona de reintroducere Pecineagu sunt la fel de bune. Atat turma eliberata anul trecut, cat și noii veniți iarna… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

