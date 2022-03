Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Sloveniei a decis sa fixeze, incepand de marti, 15 martie, pretul benzinei si al motorinei.Tarifele standard pentru un litru sunt de 1,503 euro pentru benzina și de 1,541 euro la motorina, a anuntat ministrul Economiei, Zdravko Pocivalsek, informeaza agentia EFE.Masura vine…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a anunțat ca Romania are stocuri de ulei pana la noua recolta astfel incat sa nu apara dezechilibre. Adrian Chesnoiu a declarat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Hunedoara, ca la Ministerul Agriculturii sunt monitorizate zilnic stocurile de cereale,…

- Polițiștii francezi au confiscate, joi, iahtul de lux care aparține unei companii asociate cu oligarhul rus Igor Secin, patronul companiei petroliere cu capital de stat Rosneft, a anunțat ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire. Igor Secin este unul dintre cei mai apropiați și mai loiali colaboratori…

- Un prim tronson al Pavilionului 5 de la Institutul „Matei Bals”, afectat de incendiul din ianuarie 2021, a fost redeschis joi. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca la etajul trei, in primul tronson redeschis, se afla 36 de paturi. „In cursul zilei de…

- Dupa discuțiile care au dura 6 ore, intre președinții Franței și Rusiei, de luni dupa-amiaza, cei doi șefi de stat au avut o conferința de presa in care au explicat opțiunile fiecaruia. Intrebat de ziariștii francezi ce va face Rusia in cazul in care Ucraina ar deveni membru NATO, Vladimir Putin a raspuns…

- Mihai Chirica, primarul Iașiului, s-a autosuspendat din funcție pentru urmatoarele 60 de zile, dupa ce procurorii DNA au anunțat ca au instituit masura controlului judiciar asupra sa. Edilul a anunțat ca va contesta masura impusa de anchetatori. Biroul de Presa al Primariei Municipiului Iași a transmis…

- Spitalul Witting din București nu mai face internari la chirurgie generala si medicina interna, din cauza numarului mare de infectari cu Covid, atat la pacienți, cat și in randul personalului medical. Masura va fi valabila pentru urmatoarele patru zile. In urma anchetei epidemiologice care a avut loc,…

- Arhiepiscopul Tomisului, IPS Teodosie, a anunțat, luni, intr-o conferința de presa privind organizarea slujbei de Boboteaza pe 6 ianuarie la Constanța, ca “Daca anul trecut nu ne-am infectat peste 10.000, cați au fost la Boboteaza, nici anul acesta nu vom avea cazuri”. El a estimat ca anul acesta vor…