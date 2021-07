Campineanul Ion Burchi face un pas important acceptand oferta de a lucra la formația Al Ittihad Jedah, din Arabia Saudita! Club important al lumii arabe, Al Ittihad incearca, sub comanda brazilianului Fabio Carille, sa revina in elita fotbalului din aceasta zona dupa cațiva ani in care clasarile echipei au lasat de dorit. Ittihad și-a facut un ”obicei” de a lucra cu romani, pe partea de staff, dupa ce Victor Pițurca a antrenat acolo, acum cațiva ani, maseurul prahovean Razvan Negoița ramanand la echipa, acolo unde ulterior a ajuns și unul dintre fiii sai, tot ca maseur, iar acum este cooptat,…