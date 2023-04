Stiri pe aceeasi tema

- Atacantul echipei CSA Steaua, Bogdan Chipirliu, a declarat, marti seara, la finalul partidei cu Dinamo, castigata cu scorul de 2-0, ca exista un dram de speranta in ceea ce priveste posibilitatea de a se schimba Legea Sportului astfel incat formatia sa sa aiba dreptul sa promoveze in Superliga la finalul…

- Continue reading Vasile Dincu, o noua reacție dupa ce a propus modificarea legii sportului prin care CSA Steaua ar avea dreptul sa promoveze in Superliga. “Nu ne intoarcem in comunism” at Info real.

- CSA Steaua ar putea avea drept de promovare in Liga 1, daca se va modifica Legea Sportului, iar situația creata de propunerea lui Vasile Dincu naște tot mai multe discuții in contradictoriu. CONTEXT:Vasile Dincu, fostul ministru al Apararii, și colegi de-ai sai din PSD au propus dezbaterea in regim…

- Daniel Iftodi, 55 de ani, fost fotbalist la Steaua in perioada 1992-1995, a avut o reacție categorica in privința dreptului de promovare al celor de la CSA Steaua, dupa ce Vasile Dincu, fostul ministru al Apararii, a propus dezbaterea in regim de urgența a unor modificari aduse Legii educației fizice…

- ICCJ a decis rejudecarea procesului pentru palmares dintre FCSB și CSA Steaua. Gigi Becali, patronul echipei din Superliga, a comentat decizia. Becali este de parere ca va caștiga procesul pentru palmares la Curtea de Apel. Gigi Becali: „Rejudecare inseamna ca e un proces caștigat” „S-a decis rejudecare…

- Dan Șucu, patronul Rapidului, a fost intrebat de un fan daca are impresia ca echipa alb-vișinie nu are un conducator care sa apere cu mai mult aplomb clubul in intervențiile publice. „Exista o agresivitatea din partea multor cluburi in felul in care iși apara interesele. Iar aceasta agresivitate nu…

- Gigi Becali, patronul FCSB, este sigur ca decizia Curții de Apel in cazul procesului pentru marca Rapidului il va ajuta in razboiul cu CSA Steaua. FC Rapid 1923, clubul din Liga 1, a avut caștig de cauza in procesul pentru marcile UFC Rapid și Giuleștina, pe care cei de la AFC Rapid cerusera instanței…