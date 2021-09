Stiri pe aceeasi tema

- Un ploiestean a filmat momentul in care un sobolan se hranea cu resturi alimentare intr-o patiserie din zona Piata Aurora, imaginile fiind trimise atat presei cat si DSP Prahova. Culmea, patiseria respectiva este una foarte frecventata, iar clientii isi pun acum problema daca nu cumva produsele cumparate…

- PNL și primarul Turc nu au fost de acord cu granturile pentru școli – a transmis consilierul locala PSD Lucia Augusta Sasarman. „Prin tot ce faceți dați dovada de EGOISM, IMATURITATE, ORGOLIU POLITIC, LIPSA DE CARACTER…” „Astazi am aflat ca proiectul meu de suflet pentru școli a primit aviz negativ…

- Municipiul Targu Mureș devine platou de filmare in luna august, au anunțat marți, 3 august, reprezentanții Primariei municipiului Targu Mureș, pe pagina de Facebook a instituției. "Primele zile de turnare, in 2 și 3 august, se desfașoara la Gradina Zoologica din Targu Mureș, dupa care, din 4 august,…

- Primaria Capitalei vrea sa cumpere servicii de salubrizare a unor terenuri detinute de Municipalitate si amplasate pe raza Sectoarelor 1-6 din Bucuresti, pe care se afla o mare cantitate de deseuri, preponderent din constructii, care poate constitui un focar de infectie pentru locuitorii din zona.

- Directorul Direcției de Sanatate Publica Alba, Alexandru Sinea a reacționat duminica in problema gunoaielor neridicate din municipiul Alba Iulia. Acesta a solicitat inspectorilor un nou control, explicand ca, din pacate, atribuțiile DSP Alba sunt restranse iar sancțiunile sunt prea blande. „Este penibil…

- „E, din nefericire, parte din procesul de eficientizare a acestei companii. Asa este planul de restructurare in momentul de fata, discutat si cu sindicatele. CFR Marfa are o datorie uriasa, pentru ca a existat o decizie ca urmare a unei investigatii incepute acum cativa ani de Comisia Europeana, de…

- O sedinta extraordinara a Consiliului General al Capitalei a fost convocata pentru marti, la ora 16,00, pe ordinea de zi figurand un singur proiect de hotarare, initiat de grupul social democrat, referitor la tarifele de depozitare a deseurilor la depozitul Vidra, scrie AGERPRES. Documentul prevede…

- Dosarul Colectiv ar putea ajunge la un punct final in aceasta saptamana: Curtea de Apel Bucuresti incepe luni dezbaterile finale in judecarea apelului in cauza in care au fost condamnati, printre altii, fostul primar al Sectorului 4 Cristian Popescu-Piedone, doi pompieri si patronii clubului. Conform…