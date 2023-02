Stiri pe aceeasi tema

- Premierul canadian Justin Trudeau a anuntat sambata, 11 februarie, ca un „obiect neidentificat” a fost doborat de un avion de lupta american, in timp ce survola nord-vestul Canadei, transmite CNN . „Am ordonat punerea la pamant a unui obiect neidentificat care a incalcat spatiul aerian canadian”, a…

- Un obiect zburator la mare altitudine a fost doborat desupra statului american Alaska, au transmis reprezentanții Casei Albe. John Kirby, purtatorul de cuvant al Pentagonului, a confirmat informația. Doborarea acestuia vine la cateva zile dupa scandalul balonului chinezesc, cu acuzații de spionaj impotriva…

- Președintele Vladimir Putin a declarat joi ca Rusia vrea sa puna capat „razboiului” din Ucraina, renunțand la referința sa standard la „o operațiune militara speciala”, și a precizat ca acest lucru va implica in mod inevitabil o soluție diplomatica. Referindu-se la conflictul din Ucraina ca la un „razboi”,…

- Avertizorul de integritate Edward Snowden, fost subcontractor al Agentiei americane de Securitate Nationala (NSA), si-a aparat luni decizia de a accepta cetatenia rusa, in pofida criticilor, relateaza DPA si Reuters, preluate de Agerpres."Ma aflu in Rusia intrucat Casa Alba mi-a anulat in mod intentionat…