- Discutiile au aparut in urma unei dispozitii a Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei din cadrul MAI, din data de 8 mai. Conform documentului, 20 de pacienti infectati cu Covid-19 urmau sa fie transferati de la Spitalul Municipal Adjud la Spitalul Judetean de Urgenta Braila. „In…

- Autoritatile din judetul Braila au refuzat sa primeasca la Spitalul Județean 20 de persoane infectate cu COVID-19 de la spitalul din Adjud, judetul Vrancea. In cele din urma, pacienții au ajuns la Spitalul din Focșani, printr-o decizie a Prefecturii din Vrancea, anunța MEDIAFAX.Discutiile…

- „In cursul zilei de astazi, din ordinul șefului Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, motivat de aglomerarea spitalelor de la Adjud și Focșani cu pacienți infectați cu COVID-19, s-a dispus transferul a 50 de pacienți cu forme ușoare sau asimptomatici la spitalele din Braila (20…

- Un numar de 30 de pacienti cu COVID-19, asimptomatici, internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) „Sf. Pantelimon” Focsani urmeaza sa fie transferati in Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, potrivit unei dispozitii a Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei din cadrul MAI. „In…

- Prefectura judetului Buzau a admis duminica seara existenta unui focar de COVID-19 in cartierul Posta din municipiul Buzau si a explicat cum s-a ajuns la primul caz de infectie comunitara la nivelul judetului. Cartierul plasat in carantina are o populatie de aproximativ 2.000 de locuitori. Aprovizionarea…

- Site-ul Libertatea a fost depașit doar de site-ul postului de televiziune Digi 24, care a inregistrat o scadere de trafic de aproape 23% fața de luna precedenta. Pe poziția a treia, s-a clasat site-ul ziarului Adevarul, la o diferența de 1,3 milioane de cititori unici fața de Libertatea. Cel mai citit…

- A fost activat Centrul National de Conducere si Coordonare a Interventiei, a anuntat, marti, Raed Arafat, secretarul de stat in Ministerul Afacerilor Interne, in contextul epidemiei de coronavirus din Romania.