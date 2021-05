Stiri pe aceeasi tema

- Filmul "Camp de maci" in regia lui Eugen Jebeleanu a castigat Premiul pentru cel mai bun film in sectiunea Fest-focus a Festivalului International de Film din Belgrad si Premiul pentru cel mai bun film queer la Festivalul Merlinka, informeaza Agerpres. Potrivit juriului Festivalului International…

- Al patrulea lungmetraj al regizorului Andrei Gruzsniczki, "Dupa 40 de zile / No Rest For The Old Lady", va fi prezentat in selectia oficiala a celei de-a 43-a editii a Festivalului International de Film de la Moscova, care se desfasoara incepand de joi pana pe 29 aprilie, informeaza un comunicat transmis…

- Filmul fantasy „Vanatorul de monstri/ Monster Hunter”, regizat de Paul W.S. Anderson, cu Milla Jovovich in rol principal, s-a mentinut pe primul loc in box office-ul romanesc de weekend, informeaza News.ro. Lungmetrajul este bazat pe jocul video realizat de Capcom. Cand locotenentul Artemis…

- Documentarul „Colectiv” a fost nominalizat astazi la doua categorii ale premiilor Oscar din acest an. Lungmetrajul descrie tragedia petrecuta in clubul Colectiv, unde 64 de persoane și-au pierdut viața in urma unui incendiu tragic.

- Lungmetrajul danez "Another Round", regizat de Thomas Vinterberg, a castigat premiul Cesar pentru cel mai bun film strain, vineri seara, la cea de-a 46-a editie a galei organizate de Academia de arte si tehnici cinematografice din Franta, informeaza contul de Twitter al postului de televiziune Canal+.…