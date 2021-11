Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Nicolae Giugea isi anunta luni retragerea din Grupul parlamentar PNL, afirmand ca Partidul National Liberal este captiv unui grup care se comporta irational, se indreapta catre un naufragiu evident si nimeni nu are curaj sa spuna nimic si ca "multi stiu, dar tac", aentru ca "le e mai frica…

- Ministrul interimar al Agriculturii Adrian Oros a annțat ca se retrage din grupul parlamentar al PNL de la Senat. El susține ca in cateva saptamani “echipa caștigatoare” a transformat PNL din cel mai onorabil partid romanesc, in cel mai detestat si izolat partid, compromițand șansele Romaniei la dezvoltare.…

- Dupa ce Ludovic Orban a demisionat din grupul parlamentar al liberalilor, spun surse politice ca și alți deputați și senatori liberali ar urma sa demisioneze din grupul parlamentar PNL. Primul deputat liberal care il va urma pe fostul președinte PNL este Antonel Tanase, fost secretar general al Guvernelor…

- "Motiunea "Romania liberala", sustinuta de Florin Citu, este motiunea modernizarii PNL si a modernizarii Romaniei, iar reformele demarate la ministerul Muncii sunt piatra de temelie pentru reforma statului. Reusita acestei motiuni pentru PNL se va vedea in alegerile din 2024. Florin Citu si echipa pe…

- "Partidul National Liberal va obtine rezultate mai bune sau mai rele in functie de performanta guvernamentala. Daca Guvernul nu are rezultate, nu are o perceptie buna, daca oamenii considera ca Romania nu e intr-o directie buna sub guvernarea noastra, atunci partidul va avea de suferit", a scris Orban,…

- Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, a anunțat miercuri, intr-o postare pe Facebook, ca va depune joi, 19 august, moțiunea prin care candideaza la un nou mandat la șefia partidului. Ludovic Orban a precizat și motivele pentru care candideaza. „Candidez pentru ca simt, ca liberal…