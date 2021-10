Stiri pe aceeasi tema

- ”Am luat decizia de a ma retrage din Grupul parlamentar al PNL din Camera Deputatilor. Ma simt stanjenit de ceea ce se intampla in politica romaneasca si mi-e greu sa identific valori liberale in tot acest peisaj. In plus, nici intre colegii care accepta actuala situatie nu ma regasesc. Nu pot sa girez…

- Deputatul PNL, Constantin Șovaiala, a demisionat din grupul PNL de la Camera Deputaților și se alatura taberei Ludovic Orban. Acesta susține ca PNL și-a pierdut direcția și nu vrea sa gireze politici anti-naționale. ”Dragi prieteni, Am luat decizia de a ma retrage din Grupul parlamentar…

- Dupa ce Ludovic Orban a demisionat din grupul parlamentar al liberalilor, spun surse politice ca și alți deputați și senatori liberali ar urma sa demisioneze din grupul parlamentar PNL. Primul deputat liberal care il va urma pe fostul președinte PNL este Antonel Tanase, fost secretar general al Guvernelor…

- Lupta dintre susținatorii lui Florin Cițu și semnatarii moțiunii de cenzura continua. In timp ce liberalii vor sa impinga votul asupra moțiunii de cenzura dupa Congresul PNL, USR PLUS și AUR cer dezbaterea și votarea documentului in cel mai scurt timp. Intre timp, susținatorii lui Cițu i-au pus gand…