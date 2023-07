Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Theodor Stolojan spune ca ministrul Familiei, Gabriela Firea, și ministrul Muncii, Marius Budai, ar trebui sa demisioneze dupa scandalul „azilelor groazei”. El spune ca in prima ședința a PNL ii va cere președintelui partidului, Nicolae Ciuca, sa puna aceasta problema in coaliția de guvernare.…

- Apar informații noi in cazul celor 11 batrani gasiți ascunși pe un șantier din apropierea Capitalei. Aceia dintre ei care au fost mutați la un camin privat vor fi evaluați psihologic. In același timp, polițiștii ii cauta pe patronii azilului. Varstnicii ar fi fost duși acolo pentru ca centrul de la…

- In comuna Scoarța din Gorj, un balci urma sa fie organizat chiar pe treptele sediului poliției. Situația aceasta a revoltat oamenii din zona. Viorel Caragea, fostul inspector șef al poliției din județ, a facut imaginile publice pe internet. Dupa ce imaginile au devenit publice, iar oamenii au inceput…

- Mai mulți batrani au fost victimele unei asistente medicale, care se oferea sa-i ajute dupa ce erau externați din spital. Acum, femeia risca sa ajunga la inchisoare, dupa ce este acuzata ca a jefuit mai mulți pacienți varstnici. Asistenta medicala din Deva a fost reținuta de polițiști dupa ce ar fi…

- Un motociclist ceh in varsta de 43 de ani a murit, miercuri, dupa ce a lovit o autoutilitara, in timp ce circula in Defileul Jiului.In sprijinul motociclistului ceh au intervenit echopaje SMURD și ale ambulanței din Hunedoara și Gorj. CITESTE SI Caz bizar la Brașov: Atacat de hoți in propria…

- Imagini spectaculoase cu cei mai vechi munți din Romania, Munții Macin, care se vad de pe noul pod peste Dunare, au fost publicate de un oficial din Ministerul Transporturilor. Obiectivul va fi inaugurat pe 27 iunie a.c.

- O femeie in varsta de 51 de ani din Braila s-a indragostit nebuneste de un barbat pe care l-a cunoscut pe Facebook. Barbatul s-a recomandat a fi „general american”, aflat in misiune in Irak, a notat debraila.ro. Femeia nu stia limba engleza si s-a folosit de Google Translate pentru a discuta cu barbatul…