Caz incredibil la Iasi. Doi cubanezi au trecut Prutul cu barca pneumatica cu intentia sa ajunga in Spania!

- Cei doi cetațeni cubanezi, de 22 și 27 de ani, au fost prinși, miercuri dimineața, in zona localitatii ieșene Golaesti, in timp ce treceau Prutul din Republica Moldova cu o barca pneumatica, dupa ce politistii au utilizat tehnici specifice de supraveghere care functioneaza pe principiul termoviziunii,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Berezeni au depistat doi barbati din Ucraina care au traversat raul Prut inot, cu intentia de a obtine o forma de protectie a statului roman. Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de reprezentantii Inspectoratului Teritorial…

- Politistii de frontiera satmareni au depistat 13 cetateni din Turcia care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Ungaria, pentru a ajunge in Germania, cu sprijinul a doi cetateni ucraineni. Cei doi cetateni ucraineni cu rol de calauze, cercetati pentru trafic de migranti, au fost arestati…