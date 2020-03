Stiri pe aceeasi tema

- Al patrulea avion cu romani repatriati din Italia va ateriza, marti seara, pe Aeroportul International Mihail Kogalniceanu, iar acestia vor fi transportati sub escorta la centrul de carantinare din localitatea Techirghiol, anunța News.roPrefectul judetului Constanta, George Niculescu, a declarat, marti,…

- Astazi, in jurul orei 19:10, la Aeroportul International „Mihail Kogalniceanu”din judetul Constanta, va ateriza al patrulea avion cu cetateni romani repatriati din Italia. Pasagerii vor decola din Venetia, informeaza Prefectura Constanta, care nu a precizat si numarul acestora. Odata ajunsi in Romania,…

- Astazi, in jurul orei 19:10, la Aeroportul International "Mihail Kogalniceanu" Constanta, va ateriza al patrulea avion, parte din operatiunea de transport umanitar a romanilor din Italia. Pasagerii vor decola din Venetia.Odata ajunsi in Romania, vor parcurge traseul epidemiologic stabilit inca de la…

- Un nou avion cu romani repatriati din Italia va ateriza, luni seara, pe Aeroportul Mihail Kogalniceanu din judetul Constanta, avand la bord 137 de persoane. Acestea vor fi duse sub escorta la centrul de carantinare din localitatea Techirghiol. La sfarsitul saptamanii trecute, alte doua aeronave cu…

- Compania aeriana low-cost, Wizz Air, a anuntat, duminica, decizia de a suspenda toate zborurile pe rutele spre Treviso, situat in apropiere de Venetia, si Bergamo. Decizia a fost luata dupa ce autoritatile italiene au impus carantina in nordul tarii ca urmare a masurilor de gestionare a epidemiei de…

- Fostul presedinte al Romaniei Traian Basescu a declarat, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca statul roman trebuie sa-i convinga pe cetatenii romani din Italia sa nu vina in tara de sarbatori, ca o masura de precautie impotriva epidemiei de coronavirus. "(...) Noi vom fi a doua țara…

- Alerta maxima in Maramures! Un barbat din Baia Mare este infectat cu temutul virus Autoritatile au anuntat vineri depistarea a inca doua cazuri de infectie cu coronavirus pe teritoriul Romaniei. Este vorba de un barbat de 45 de ani, din Baia Mare, si o femeie in varsta de 38 de ani, din Timisoara. Oferta…

- Autoritațile au luat masuri speciale pe aeroporturile din țara de teama coronavirusului. Pasagerii din Italia care ajung la Cluj vor fi verificați cu un aparat de termoscanare și vor completa un chestionar in care vor fi nevoiți sa spuna in ce zone au stat in Italia și unde se vor deplasa in Romania…