Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe Autostrada A2, km 163. Din primele informatii este vorba despre un accident rutier. In urma impactului, trei persoane au fost ranite. In evenimentul rutier sunt implicate 6 masini. La locul…

- The post Doua accidente in care au fost implicate 8 mașini, pe A2 (Autostrada Soarelui). Trafic ingreunat spre Capitala appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina pe autostrada A2, km 207, sens de mers Bucuresti spre Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua masini si o motocicleta.La locul accidentului au fost…

- Baiatul in varsta de 10 ani, dat disparut dupa ce a plecat la joaca si nu s-a mai intors acasa, a fost gasit in Dunare. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dolj a anuntat ca trupul copilului a fost descoperit la o distanta de peste doi kilometri de zona indicata de unde ar fi intrat in […] The…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in zona Phoenix Resort, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua masini.In urma impactului, nu au rezultate victime…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina la km 203 pe autostrada A2, sensul spre Constanta.Din primele informatii este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme. In urma impactului, o persoana a fost ranita. Victima…

- Vremea rea a facut prapad in Capitala, dar și in mai multe localitați din țara. Mai multe gospodarii și strazi au fost inundate, iar mai mulți copaci au fost doborați de vijelie peste mașini. Meteorologii au emis, duminica seara, un cod portocaliu de vijelii pentru București și zonele limitrofe, iar…

- Centrul Infotrafic anunta, vineri, ca circulatia pe Autostrada Soarelui (A2), sensul catre Capitala, se va inchide in urmatoarele sapte nopti pentru lucrari. „Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, se va inchide circulatia…