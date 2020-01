Inca un accident cu Tesla Model S pe autopilot. A trecut pe rosu

Stiri pe aceeasi tema

- Folosirea abuziva a sistemului Autopilot instalat pe Tesla continua sa provoace accidente. Ultimul a avut loc in SUA, in Connecticut, și, din fericire, s-a soldat fara victime. „Șoferul unei Tesla Model 3 a lasat mașina pe Autopilot pentru a verifica starea cațelului sau, aflat pe bancheta din spate.…

- Un camion al MApN a fost implicat intr un eveniment rutier, produs luni dimineata pe strada Libertetatii din Dej, judetul Cluj.Camionul care tracta un tun a derapat si s a lovit de balustrada metalica a unui pod, potrivit romaniatv.net.Autovehiculul a ramas suspendat de pod. Soferul camionului, in varsta…

- Doua persoane au murit, doua sunt in coma si o alta a fost ranita usor in urma unui accident rutier petrecut, duminica, pe DN 25, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Galati, potrivit Agerpres. Potrivit sursei citate, un tanar, de 22 ani, din comuna Pechea, care circula cu autoturismul…

- Tanarul din Alba care a murit sambata dimineata la spital dupa un accident pe motocicleta era pasionat de ”motoare”. Nicolae Todor implinise varsta de 18 ani cu o zi inainte de moarte.

- Anamaria Ferentz a trecut prin momente infioratoare, dupa ce a fost implicata intr-un accident de mașina. Artista a dezvaluit ca mașina in care se afla a fost distrusa in totalitate. „O zi frumoasa sa fii in viața! Un accident de mașina m-a speriat teribil și m-a facut sa realizez ca pot disparea intr-o…

- Un accident mai putin obisnuit a avut loc pe ruta Navodari Constanta.Este mai putin obisnuit, din punct de vedere al pozitiei masinii implicate in accident. Sursa foto: Facebook Infotrafic Navodari; Facebook CSN Dezmembrari Navodari ...

- Celebra actrița americana Helen Hunt a fost implicata intr-un accident de mașina care a avut loc in Los Angeles, relateaza TMZ. Helen Hunt, in varsta de 56 de ani, a fost transportata la spital dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un alt automobil și s-a rasturnat pe șosea. Helen Hunt…

- Actrița americana premiata cu Oscar Helen Hunt a fost transportata la un spital din Los Angeles dupa ce mașina pe care o conducea a fost lovita de un alt automobil și s-a rasturnat pe șosea, potrivit tmz.com, scrie Mediafax.Potrivit poliției din Los Angeles, marți, Hunt era singura in mașina,…