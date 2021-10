Încă trei licee din Capitală trec la cursuri online Cursurile fața in fața din trei licee din Capitala au fost suspendate, a informat miercuri Prefectura Capitalei, potrivit mediafax.ro. „Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) și ale art. 6 alin. (2) și alin. (9) din Ordinul comun – Ministerul Educației (nr. 5338/01.10.2021) și Ministerul Sanatații (nr. 1082/01.10.2021) – pentru aprobarea masurilor de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor de invațamant in condiții de siguranța epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

