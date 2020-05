Stiri pe aceeasi tema

- Inca 10 decese au fost raportate,astazi, de Grupul de Comunicare Strategica (GCS) dintre pacienții infectați cu noul coronavirus. Unul dintre cei zece este ambulanțierul din Suceava. In total, de la debutul epidemiei in Romania, 790 de oameni au murit. Deces 781 – Barbat, 60 ani, județ Suceava, ambulanțier…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat inca noua decese in urma complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. In cea mai recenta lista a victimelor este inclusa și o infirmiera din Arad, in varsta de 59 de ani. Bilanțul național a ajuns la 479. Iata, mai jos, lista…

- Un numar de 310 romani au murit, pana duminica seara, din cauza coronavirusului. Alte patru decese au fost anunțate de Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Un barbat de 52 de ani din județul Arad, internat in Spitalul Clinic Județean de Urgența Arad, Secția de Nefrologie in data de 30 martie, pentru…

- Inca cinci romani au murit din cauza coronavirusului, bilanțul de vineri seara fiind de 270 de cazuri, potrivit raportarii Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Doua dintre cazuri, de la Brașov, au fost internați in salon cu un caz confirmat, au luat virusul și au murit. Potrivit GCS, un barbat de…

- Grupul de Comunicare Strategica (GCS) a anunțat, marți, inca 13 cazuri de romani care au murit, in total fiind, la aceasta ora, 197 de cazuri. Potrivit GCS, un barbat de 63 ani din județul Arad a fost internat in SCJU Arad, la ATI, cu diagnosticul de insuficiența respiratorie acuta. I-au fost recoltate…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat noi decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Mai jos puteți vedea lista celor mai recente decese, așa cum a fost transmisa de GCS: Deces 108 Barbat, 64 ani, jud Arad. Internat in SJU Arad-Boli Infecțioase cu Insuficiența…

- Grupul de COmunicare Strategica a anunțat inca patru decese in Romania din cauza complicațiilor provocate de virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19. Bulanțul total a ajuns la 34 in țara noastra. Decesul inregistrat cu numarul 31 este un barbat in varsta de 65 ani din județul Arad, internat…

- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca inca trei persoane infectate cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au murit. Toate cele trei victime anunțate azi sunt femei in varsta care sufereau și de alte afecțiuni cronice. Una dintre victime este o femeie 71 ani din Arad cunoscuta cu…