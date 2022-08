O delegatie a Congresului Statelor Unite a sosit, duminica, in Taiwan pentru o vizita neanuntata, a declarat o sursa diplomatica americana de pe insula, relateaza AFP. Vizita, care se preconizeaza ca va dura doua zile, potrivit Institutului American din Taiwan, ambasada de facto a Statelor Unite, vine la cateva zile dupa incheierea celor mai mari exercitii militare efectuate vreodata de Beijing in jurul Taiwanului, ca raspuns la vizita pe insula a presedintei Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi. Beijingul s-a infuriat in urma vizitei lui Pelosi in Taiepi si a lansat exercitii aeriene…