Stiri pe aceeasi tema

- Internationalul italian Marco Verratti a semnat cu clubul Al-Arabi SC (Qatar) dupa unsprezece ani petrecuti la Paris SG, a anuntat miercuri clubul francez, scrie AFP.Mijlocasul de 30 de ani, favoritul multor suporteri ai lui PSG, nu a mai facut parte din planurile clubului, care a schimbat strategia…

- Mijlocasul italian al lui PSG, Marco Verratti, se afla la la Doha (Qatar) unde urmeaza sa fie supus unui control medical inainte de a semna cu clubul Al-Arabi, scrie AFP citand presa locala.Jucator de baza al parizienilor timp de mai multi ani, Verratti (30 ani) a fost trecut pe lista transferabililor…

- Al-Arabi, ocupanta locului 6 in Qatar, a marit suma propusa pentru a-l cumpara pe Marco Verratti (30 de ani) de la PSG cu 50 de milioane de euro. Anunțul oficial al transferului este iminent. PSG continua sa renunțe la jucatorii indezirabili in proiectul facut de noul antrenor Luis Enrique. Dupa ce…

- Saudi Pro League a cheltuit 846 de milioane de euro pentru noii jucatori veniți in aceasta vara, insa mai are timp, pana pe 7 septembrie, sa revina in spatele Premier League (2,81 de miliarde). Ligue 1 și Serie A au depașit achizițiile perfectate de șeici. Zecile de staruri aduse din Europa au facut…

- Marco Verratti, 30 de ani, pleaca dupa 11 ani de la Paris Saint-Germain și se transfera in Qatar, la Al-Arabi, pentru 45 de milioane de euro. Vechiul Paris se dezmembreaza. In curand, nu va mai ramane niciunul dintre marile staruri ale echipei roș-albastre. PSG se pregatește sa se desparta de cel mai…

- Vacanța pentru cele mai importante cluburi de fotbal din Europa ajunge la final. Incepand cu 11 august se vor relua primele campionate de top, iar in perioada urmatoare vom putea vedea fotbal de cea mai buna calitate și din celelalte ligi. Premier League, La Liga și Ligue 1 sunt campionatele…

- La 70 de ani, Ladislau Boloni (FC Metz) este antrenorul cel mai batran din prima liga franceza și al treilea in principalele cinci campionate europene. Ligue 1 are și cel mai tanar tehnician, Will Still, 30 de ani, de la Reims. In vara lui 2022, Ladislau Boloni a fost chemat sa salveze FC Metz, sa o…

- Dusan Vlahovic a primit un avertisment infricoșator din partea ultrașilor de la PSG, in contextul in care exista zvonuri despre un posibil transfer al acestuia la campioana din Ligue 1, noteaza Mediafax.Atacantul sarb se afla in prezent in lotul celor de la Juventus, in Serie A, dar exista numeroase…