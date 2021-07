Un accident deosebit de grav a avut loc in aceasta dimineața in județul Bacau. Trei barbați au murit, iar o femeie este in stare critica, dupa ce mașina in care erau a intrat intr-un copac. Este vorba de trei barbați tineri de 27, 33 și 36 de ani. Șoferul a patruns pe contrasens și […] The post Inca o tragedie in Bacau. Trei barbați au murit intr-un accident rutier. O femeie de 22 de ani este in stare critica appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .