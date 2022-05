Stiri pe aceeasi tema

- SCM USAMVB Timisoara a anuntat azi prelungirea cu un an si jumatate a intelegerii cu experimentatul Stephen Shennan. In schimb, un alt component important al „leilor”, Andrei Radoi si-a anuntat retragerea din rugby! „Prelungirea contractului a fost o decizie ușoara pentru mine. Timișoara este singura…

- SCM USAMVB Timisoara are victorii pe linie in noul an. Astazi, pe arena „Gheorghe Rascanu”, detinatoarea Cupei nu a avut emotii cu Universitatea Cluj-Napoca. Scorul final a fost 80-17 (54-10). Pe o vreme calduroasa si cu o mini-tribuna animata in Ronat, amfitrionii au punctat cam cand au vrut. Ștetco,…

- SCM USAMVB Timisoara are duminica cel doar de-al doilea joc acasa in noul sezon. „Leii” dau piept cu Universitatea Cluj duminica, in Ronat. Ardelenii au inceput bine sezonul, au fost chiar lideri, dar acum sunt pe locul 2 dupa esecul cu Baia Mare. De partea cealalta, banatenii abordeaza disputa de la…

- SCM USAMVB Timișoara iși consolideaza lotul, atat in ceea ce inseamna jucatorii cu experiența, cat și randul tinerilor. Trei componenți ai lotului au decis sa semneze prelungirea de contract și vor fi jucatorii Timișoarei pana la finele anului viitor. Venit in 2020 la Timișoara, pentru a fi alaturi…

- SCM Timisoara se reintalneste maine cu rivala CSM Stiinta Baia Mare la doar patru saptamani de la finala Cupei Romaniei, castigata de banateni pe arena „Arcul de Triumf”. De aceasta data duelul va fi in Maramures si va conta pentru runda a 2-a a Ligii Nationale de rugby. Noua competitie aduce deja duelul…

- Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara a Banatului “Regele Mihai I al Romaniei” din Timișoara in parteneriat cu Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca Timiș organizeaza in data de 7 aprilie 2022 evenimentul „Bursa locurilor de munca pentru studenți”. Evenimentul este organizat…

- Mijlocașul lui Manchester United, Bruno Fernandes, și-a prelungit contractul cu Manchester United, noteaza BBC. Jucatorul in varsta de 27 de ani, s-a alaturat echipei in ianuarie 2020 pentru suma inițiala de 47 de milioane de lire sterline. Fernandes a marcat 49 de goluri in 117 meciuri in toate competițiile…

- SCM Timisoara are unul dintre cei mai generosi sponsori din rugby-ul romanesc, daca s-ar cumula ce inseamna sprijinul Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului. Astazi, cele doua parti au parafat o noua intelegere, valabila pe doi ani de zile. Exista si o componenta financiara…