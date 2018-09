Stiri pe aceeasi tema

- Rapperul Mac Miller, in varsta de 26 de ani, a fost gasit mort la locuinta sa, aparent din cauza unei supradoze, anunta BBC potrivit News.ro . Rapperul, al carui nume real este Malcolm James McCormick, a devenit celebru cu albumul sau de debut din 2011, iar acum urma sa incepa turneul de promovare a…

- Un barbat in varsta de 55 de ani din Pitesti, om de afaceri local, a fost gasit mort, marti seara, in propria locuinta.Prima ipoteza a anchetatorilor este ca acesta s-ar fi electrocutat cu o pompa cu care uda gradina.

- Zece persoane, intre care si copii, au fost impuscate duminica seara intr-un ansamblu rezidential din San Bernadino, statul California, a anuntat politia, precizand ca trei persoane se afla in stare critica, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. "Am primit un apel in jurul orei 22:45 pentru…

- O melodie inedita a rockerului american Tom Petty, care a murit anul trecut, a fost publicata, miercuri, de familia artistului. Piesa va face parte dintr-un material discografic postum ce va fi lansat in luna septembrie.

- Hancer Tulu avea 40 de ani si era o cantareata indragita. Ea se afla alaturi de prietenii sai intr-un club, in momentul in care patru barbati au deschis focul. Artista a fost dusa la spital si in ciuda eforturilor medicilor, ea nu a mai putut fi salvata. Hacer Tulu era una dintre cele mai populare cantarete…