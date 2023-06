Stiri pe aceeasi tema

- De luni, 5 iunie, pana in 15 septembrie, Ucraina va interzice exportul de zahar, ceea ce reprezinta o adevarata lovitura pentru Romania, deoarece țara noastra era cel mai mare importator de zahar din Ucraina. Din luna octombrie a anului trecut si pana in aprilie, Romania a importat aproape 85.000 de…

- Decathlon este gigantul francez care a dat lovitura in Romania, dupa ce a caștigat popularitate in randul sportivilor și a amatorilor de sport. Vanzarile companiei au crescut considerabil, dupa cum arata cele mai recente date financiare. Afla in randurile de mai jos ce profit a obținut retailerul de…

- Astazi, de la ora 21, cel mai controversat șef al PSD, se intoarce in platoul Realitatea Plus. Liviu Dragnea continua dezvaluirile exclusive și spune tot ce știe despre statul din umbra. Cum vor papușarii cu stele multe din servicii sa controleze politicienii care manipuleaza Romania? Cine a tradat…

- Guvernul de la Varsovia va majora din 2024 valoarea alocatiei lunare pentru copii la 800 de zloti (193,13 dolari) per copil, de la 500 de zloti in prezent, a anuntat Jaroslaw Kaczynski, seful partidului aflat la guvernare in Polonia (PiS), transmite Reuters.Programul de sprijin pentru familii - "Family…

- Ciolacu muta in PNL cu mana lui Ciuca Se pare ca farmecele lui Ciolacu au produs o victima sigura in randul actualului premier Nicolae Ciuca. Acesta impreuna cu aghiotantul lui Lucian Bode nu mai știu cum sa mulțumeasca socialiștii și le satisfac aproape orice nevoie in interiorul coaliției.…

- Florin Tanase (28 de ani) acuza o accidentare și va rata urmatoarea acțiune a Romaniei in preliminariile EURO 2024. Kosovo - Romania (16 iunie, 21:45) și Elveția - Romania (19 iunie, 21:45) sunt urmatoarele partide ale „tricolorilor” Atacantul lui Al Jazira (Emiratele Arabe Unite) a suferit o accidentare…

- Ucraina primește lovitura dupa lovitura, astfel ca, o noua țara europeana a anunțat ca va interzice importul de cereale din aceasta țara. Anunțul vine la scurt timp dupa ce Ungaria a anunțat noi interdicții pe piața agricola naționala privind importul mai multor alimente ucrainene. Ce se intampla, insa,…